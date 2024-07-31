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Serdivan Trafik Parkında Çocuklar Sanat, Arkeoloji ve Botanik Atölyelerinde Deneyim Kazanıyor

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yenilenen trafik parkta kuralları öğrenen çocuklar, sanat, arkeoloji ve botanik atölyelerinde çalışma yaparak farklı deneyim kazanıyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yenilenen trafik parkta kuralları öğrenen çocuklar, sanat, arkeoloji ve botanik atölyelerinde çalışma yaparak farklı deneyim kazanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yenilenen yüzüyle hizmet veren parkta bulunan trafik işaretleri, yol çizgileri ve oyun grupları sayesinde çocuklar, gerçek ortamda sürüş deneyimi yaşayarak kuralları öğreniyor.

Serdivan Trafik Park'ta çocuklar için özel olarak tasarlanan atölyeler de büyük ilgi görüyor. Sanat atölyesindeki etkinliklerle yaratıcılıkları desteklenen çocuklar, botanik atölyesinde doğayla iç içe olma fırsatı buluyor.

Özellikle arkeoloji atölyesi çocukların büyük ilgisini çekiyor. Çocuklar, burada temsili kazı yaparak arkeolojik buluntular hakkında bilgi sahibi oluyor, buluntuların nasıl temizlendiğini ve sergilendiğini öğreniyor.

Çocuklar, çeşitli etkinliklerle sosyal becerilerini geliştirirken, aynı zamanda farklı alanlarda bilgi ediniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Arkeoloji Serdivan Sakarya trafik Sanat Yaşam Güncel Haberler

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