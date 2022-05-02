Serdivan, Ferizli ve Hendek'te bayramlaşma programı düzenlendi

Serdivan, Ferizli ve Hendek belediyeleri tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Sedivan Belediyesi hizmet binasında düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Burak Erken, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman, muhtarlar, meclis üyeleri, dernek ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Yusuf Alemdar ve protokol üyeleri, misafirlerle bayramlaşarak sohbet etti.

Ferizli

Ferizli ilçesinde protokol ve halk bayramlaşması, Koca Çeşme Parkı'nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programda, Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, protokol üyeleri ile vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma programına, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Koç, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, İlçe Müftüsü Bedri Sinan Yazıcı, protokol üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Gündoğdu, daha sonra ilçe genelinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hendek

Hendek Kaymakamlığınca düzenlenen bayramlaşma programına, protokol ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programa katılan Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, daha sonra ilçe teşkilatında partililerle bayramlaştı.

Babaoğlu, Kaymakam Halil İbrahim Acır ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Melek Nişancı Huzurevi ve Hendek Devlet Hastanesini de ziyaret etti.