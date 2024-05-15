Serdivan Devlet Hastanesi'nde Endoskopi, Kolonoskopi ve GETAT Hizmetleri Başladı

Serdivan Devlet Hastanesi'nde endoskopi, kolonoskopi ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulaması (GETAT) hizmetleri başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, günlük ortalama 1500 hastaya hizmet veren Serdivan Devlet Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi hizmeti ile GETAT uygulaması akupunktur, ozon tedavisi ve hacamat işlemleri yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, 10 ay önce hizmete açılan hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Öğütlü'ye, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Personel Hizmetleri Başkanı Suat Koçak, Destek Hizmetleri Başkanı Sedat Kaya ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Güneysu eşlik etti.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Semih Songür ve hastane yöneticileri tarafından çalışmalarla ilgili sunum yapıldı, planlamalara ilişkin bilgi verdi.

Songür, günlük ortalama 800 hastaya poliklinik, 700 hastaya da acil servis hizmeti verdiklerinin, hizmet çeşitliliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

GETAT kapsamında akupunktur, ozon tedavisi ve hacamat işlemleri ile endoskopi ve kolonoskopi hizmeti vermeye başladıklarını aktaran Songür, göz bölümüne entegre edilecek cihazlarla yakında katarakt ameliyatlarına da başlayacaklarını bildirdi.

SUBÜ Ferizli MYO öğrencileri sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, öğretim görevlisi Şebnem Noyat tarafından verilen "Gönüllülük Çalışmaları" dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ders kapsamında geliştirilen projeler arasında, çocuklara yönelik etkinlikler, temizlik çalışmaları, ibadethane ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik faaliyetler, görsel sanat çalışmaları, yaşlılara yardım çalışmaları ile sağlıklı beslenmeye dikkat çeken faaliyetler yer aldı.

Ferizli MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencisi Aleyna Kablan ve İşletme Yönetimi Programı öğrencisi Furkan Ak, Sevgi Evi'nde ikamet eden 5'inci sınıf öğrencisine sürpriz doğum günü partisi ve maske boyama etkinliği düzenledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencileri Saliha Oğuzay ve Beyza Şaru, Söğütlü Merkez Şükrü Kuran Kursu'nda öğrenim gören 4-6 okul öncesi çocukların sosyalleşmesi ve sanatsal yönlerini geliştirmesi amacıyla boyama etkinliğine imza attı.

Grafik Tasarımı Programı öğrencileri Saniye Kılıçaslan, Mahmut Metehan Çakmak, Furkan Yıldırım ile İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencisi Hümeyra Dilekçi, Göçmen Evleri Camisi'nde temizlik çalışmalarına katkı sağladı.

Etkinliklerde ayrıca camilerde kadınlara ayrılan bölümlere malzeme bağışı, ilkokul duvarlarına grafiti çalışması, yaşlılara ev işlerine yardımcı olma, sahilde temizlik çalışmaları da yapıldı.