Serdivan'daki Komşu Kavgasında Sanık Sayısı 16'ya Yükseldi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 kişinin öldüğü komşu kavgasında, ayrı yürütülen soruşturmalar sonucu sanık sayısı 16'ya çıktı. Yargı süreci 5 Kasım'da başlayacak.

İlçenin Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında 6 Nisan'da çıkan ve 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yaşı küçük A.E.Y, T.Y, B.Y, F.K. ve F.U.U. ile ilgili soruşturma ayrı yürütüldü.

Söz konusu 5 kişi hakkında Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme, aynı olaya ilişkin 10'u tutuklu 11 sanık hakkında Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmasından dolayı, dosyanın birleştirilmesini talep etti. Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesinin birleştirme kararı vermesiyle dava dosyasındaki sanık sayısı 16 oldu.

Davada, 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına 5 Kasım'da başlanacak.

Süreç

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak'ta 6 Nisan'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö, Ö.Ö. ile V.Y. ve F.Y. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan tutuklular Galip Ö'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y'nin üçer kez müebbet hapsi talep ediliyor.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, 10 sanık hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö'nün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

