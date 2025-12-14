Haberler

Sakarya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlıya gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir oyun salonu önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bağlar Caddesi'nde Z.K'nin (37) yaşamını yitirdiği, E.Ö'nün (51) ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin O.K. (31) ile kardeşi A.K. (23), G.M. (26) ve İ.C.Ç. (24) Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde 12 Aralık'ta, bir oyun salonunun girişinde tekel bayi ve oyun salonu çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Z.K. ile E.Ö. yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Z.K. yaşamını yitirmişti. Zanlılar O.K, A.K, G.M. ile İ.C.Ç. olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Ucuzluğu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

İndirimi gören kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
title