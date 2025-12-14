Sakarya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlıya gözaltı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bağlar Caddesi'nde Z.K'nin (37) yaşamını yitirdiği, E.Ö'nün (51) ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin O.K. (31) ile kardeşi A.K. (23), G.M. (26) ve İ.C.Ç. (24) Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde 12 Aralık'ta, bir oyun salonunun girişinde tekel bayi ve oyun salonu çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Z.K. ile E.Ö. yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Z.K. yaşamını yitirmişti. Zanlılar O.K, A.K, G.M. ile İ.C.Ç. olay yerinden kaçmıştı.