Haberler

Serdivan'da Parkta Tartışma: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Serdivan'da Parkta Tartışma: Genç Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir parkta çıkan tartışma sonucunda K.Ç. tarafından vurulan Taha Görkem Deniz yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, parkta çıkan tartışmada K.Ç. (20) tarafından tabancayla vurulan Taha Görkem Deniz (27) hayatını kaybetti. Olayın ardından motosikletle kaçan K.Ç. ve yanındaki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 426'ncı Sokak'ta bulunan Ömer Yalçın Parkı'nda meydana geldi. Taha Görkem Deniz ile K.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından K.Ç. yanındaki tabancayla Taha Görkem Deniz'e ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, göğsünden vurulan Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Taha Görkem Deniz'in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

K.Ç. ve yanındaki kişi, motosikletle olay yerinden kaçtı. Polis, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi

CHP'nin kapısına dayanan heyetin YSK kararını öğrendiği an
Bu ilçede üniversiteyi kazanan herkes 12 bin lira alacak

Bu ilçede üniversiteyi kazanan herkes 12 bin lira alacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor

Bütün ülke dün gece yaptıklarını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.