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Serdivan'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir otomobilin çarptığı 6 yaşındaki bisikletli çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki bisikletli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çubuklu Mahallesi'nde dün C.İ. (46) yönetimindeki 34 RHY 74 plakalı otomobilin bisiklet sürerken çarptığı Mert Kurt (6), kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurt için Çubuklu Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan Kurt'un cenazesi, camiye getirildi.

Kurt'un cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü C.İ. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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