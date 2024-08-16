Serdivan'da Metal Otomatik Kapı Üretimi Yapan İşyerinde Yangın
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde metal otomatik kapı üretimi yapılan işyerinde çıkan yangın sırasında elektrik tellerinde patlamalar yaşanması kısa süreli panik yarattı.
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde metal otomatik kapı üretimi yapılan işyerinde çıkan yangın sırasında elektrik tellerinde patlamalar yaşanması kısa süreli panik yarattı.
Yangın, saat 12: 00 sıralarında İstiklal Mahallesi Osmanlı Sokak üzerinde bulunan metal otomatik kapı sistemleri üretimi yapan işyerinde meydana geldi. İşyerinde üretim yapıldığı sırada çıkan yangının ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada işyerinin yanında bulunan elektrik tellerinde patlamalar yaşanması kısa süreliğe panik yarattı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında işyeri hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
HABER: İsa ÇİÇEK/SERDİVAN(Sakarya),