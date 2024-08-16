Serdivan'da Metal Atölyesinde Yangın Çıktı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir metal atölyesinde çıkan yangın, hasara neden oldu. İş yerinde olmayan çalışanlar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından söndürüldü.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde metal atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Asem Mobilyacılar Sitesi 409. Sokak'ta Z.B'ye ait otomatik kapı sistemleri üretilen metal atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların iş yerinde olmadığı sırada çıkan yangını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Merdivenli araçların yardımıyla alevlere müdahale eden ekipler, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.
Yangında iş yerinde hasar oluştu.