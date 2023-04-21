Serdivan'da kazada yaralanan kadın 15 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından 15 gündür tedavi gördüğü Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşam savaşını yitiren Selbiye Tuncer'in (48) cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Yazlık Mahallesi'nde evinde helallik alınarak Hicret Camisi'ne getirilen Tuncer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Adapazarı Karaman Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Olay
Yazlık Mahallesi'nde 5 Nisan'da yolun karşısına geçmeye çalışan Tuncer'e sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CJY 335 plakalı otomobil çarpmış, ağır yaralanan Tuncer, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.