Serdivan'da kasap dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

Serdivan ilçesinde bir kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi Serkan H. yanında bulundurduğu silahla beraber iş yaptığı kişi Serkan Canbaz'ı vurarak öldürdü. Şüpheli Serkan H. ise polise teslim oldu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kasap dükkanı içerisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Beraber iş yaptığı kişiyi silahla vuran kasap dükkanı sahibi karakola giderek teslim oldu.

Olay, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kasap dükkanı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen iş yeri sahibi Serkan H. ile Serkan Canbaz arasında tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan olayda kasap dükkanı sahibi Serkan H., yanında bulundurduğu silah ile Serkan Canbaz'ı vurdu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Canbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından şüpheli Serkan H. ise karakola giderek polis ekiplerine teslim oldu. Canbaz'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Olay ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA