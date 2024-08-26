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Serdivan'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

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Serdivan ilçesinde ciple direksiyon başında seyir halindeyken kalp krizi geçiren Cem Serbest hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Serbest'in hayatını kaybettiği belirlendi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde ciple direksiyon başında seyir halinde iken kalp krizi geçiren Cem Serbest hayatını kaybetti.

?Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Cadde üzerinde meydana geldi. 32 Evler Mahallesi yönüne giden Cem Serbest, 54 DT 430 plakalı cipin direksiyonundayken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan cip karşı şeride geçip duvara hafif şekilde çarparak durdu. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Serbest'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Serbest'in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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