Serdivan'da Kafeteryada Yangın: Maddi Hasar Oluştu

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kafeteryada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, mutfaktaki bacadan kaynaklandığı tahmin edilmekte. Ekipler yangını kontrol altına aldı ve polis soruşturma başlattı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde kafeteryada çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre yangının, işletmenin mutfağındaki bacadan çıktığı tahmin ediliyor. İşletmede maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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