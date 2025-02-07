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Serdivan'da İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Yetiştiren İki Zanlı Tutuklandı

Serdivan'da İklimlendirme Sistemiyle Uyuşturucu Yetiştiren İki Zanlı Tutuklandı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, iklimlendirme sistemi kullanarak uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı. Yapılan aramada sentetik uyuşturucu, kenevir bitkileri ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

M.S.A. (30) ve S.U.Y'nin (35) iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 37 kök kenevir bitkisi, 3 cep telefonu, hassas terazi, iklimlendirme sistemi ve bitki besin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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