Serdivan'da Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Sapanca Gölü'ne serinlemek için girdiği ileri sürülen 17 yaşındaki genç boğularak yaşamını yitirdi. Olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat sonra sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.