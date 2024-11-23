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Serdivan'da Fren Arızası: Kamyon Evine Girdi, Sürücü Yaralandı

Serdivan'da Fren Arızası: Kamyon Evine Girdi, Sürücü Yaralandı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde fren arızalanan kamyon, bir evin duvarını yıkarak içeri girdi. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde freni arızalanan kamyonun eve girmesi sonucu sürücü yaralandı.

İ.T. idaresindeki 42 ASF 934 plakalı hafriyat kamyonu, 32 Evler Mahallesi'nde rampadan inerken fren arızası sonucu 2 katlı evin duvarını yıkarak içeri girdi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
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