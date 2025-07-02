Serdivan'da Fabrika Çöktü: 3 Yaralı
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir oto tekstil fabrikasında meydana gelen tavan çökmesi sonucu 3 işçi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde fabrikanın tavanında meydana gelen çökmede 3 kişi hafif yaralandı.
Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Kanalboyu mevkisindeki oto tekstil fabrikasında, saat 14.00 sıralarında tavanda çökme oldu. 3 işçi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel