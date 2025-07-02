Serdivan'da Fabrika Çöktü: 3 Yaralı

Serdivan'da Fabrika Çöktü: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir oto tekstil fabrikasında meydana gelen tavan çökmesi sonucu 3 işçi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde fabrikanın tavanında meydana gelen çökmede 3 kişi hafif yaralandı.

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Kanalboyu mevkisindeki oto tekstil fabrikasında, saat 14.00 sıralarında tavanda çökme oldu. 3 işçi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam

Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı

Kafede otururken iki kişiyi bıçakladı, işin aslı bakın ne çıktı
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Yoğun temponun ardından tatil molası! Havuzda güneş banyosu yaptı
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.