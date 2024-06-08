Üye Girişi
Haberler

Serdivan'da El Emeği Ürünlerin Yer Aldığı Panayır Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde el emeği ürünlerin yer aldığı panayır, Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği tarafından düzenlendi. Panayırda gıda, giyim, takı ve süs eşyaları gibi el emeği ürünler sergileniyor. Panayır, 15 Haziran'a kadar açık kalacak.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde el emeği ürünlerin yer aldığı panayır kuruldu.

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneğince ilçedeki alışveriş merkezinin karşısındaki alana kurulan panayır, 15 Haziran'a kadar açık kalacak.

Panayırda açılan stantlarda gıda, giyim, takı ve süs eşyalarından oluşan el emeği ürünler yer alıyor.

Panayırın açılışına katılan Vali Yaşar Karadeniz, stantları gezerek esnafa hayırlı işler diledi.

Dernek Başkanı Nagihan Aygün de Kurban Bayramı öncesi dördüncüsünü kurdukları panayırın hayırlı olmasını diledi.

Bu tür etkinlikleri çoğaltmak istediklerini aktaran Aygün, "Girişimci kadınlarımızın bir ücret ödemeden kendilerine tezgah açabilecekleri alanların olmasını istiyoruz. Çarşımız bayrama kadar hizmet verecek. Evde çalışan kadınlarımızın ürünlerini gösterme imkanı fazla olmuyor ama bu gibi alanlarda bunu yapabilme şansı doğuyor." diye konuştu.

Girişimci Betül Kurtuluş, burada tasarımlarını sergileyebildiklerini belirterek, her türlü bayramlık alışverişin yapılabileceği panayıra herkesi beklediklerini dile getirdi.

Nesibe İçöz de kendilerine bu fırsatı sunanlara teşekkür ederek, panayıra ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

Murat Topal ise yetkililerin desteğiyle tezgah açma fırsatı bulduklarını, böylece ürünlerini daha kolay satabildiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Serdivan Sakarya Kadın Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Bakmadan Geçme

''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?
Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title