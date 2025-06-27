Serdivan'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir vatandaşı yaklaşık 7 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı. Emniyet ekipleri, dolandırıcılık ihbarı sonrası başlattıkları operasyonla şüphelilerin kimliğini belirleyip İstanbul ve Antalya'da gözaltına aldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişiyi yaklaşık 7 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir vatandaşın telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtan bazı kişilerce yaklaşık 7 milyon lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, İstanbul ve Antalya'da düzenlediği operasyonda Y.A. (23), B.A. (22), K.B. (40), B.T. (27) ve İ.E'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ayrıca, tutuklanan şüphelilerin İzmir'de de benzer yöntemle yaklaşık 3 milyon liralık bir dolandırıcılık gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti

Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin gururu olan dev hastane konkordato ilan etti
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar

Manzarayı izlemek için metruk villaya giren 3 arkadaş kabusu yaşadı
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.