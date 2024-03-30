Serdivan'da Cumhur İttifakı Mitingi Gerçekleştirildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Cumhur İttifakı tarafından miting gerçekleştirildi.

Serdivan Belediyesinin karşısında bulunan alanda düzenlenen mitingde konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Serdivan'ın gurur duydukları bir ilçe olduğunu, milletvekilleri olarak adaylarının sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.

Erdoğan, 5 yıl daha şehre hizmet etmek istediklerini, 31 Mart'ta da sandıklardan en yüksek oyla çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık da seçimin ülkeye, Sakarya ve Serdivan'a hayırlar getirmesini diledi.

Kocacık, "Bu seçimi sadece yerel seçim olarak düşünmeyin. AK Partimizin 5 milletvekili, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ile birlikte 16 ilçe ve büyükşehir belediye başkanımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

"AK belediyeciliğin" 22 yıldır milletin teveccühüyle devam ettiğini aktaran Kocacık, yerel seçimlerde son sözü milletin söyleyeceğini belirterek, adayları için destek istedi.

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, 15 yıldır her koşulda bıkmadan ilçeye hizmet verdiklerini, yapamayacakları hiçbir sözü vermediklerini, bir söz verdilerse onu mutlaka yerine getireceklerini kaydetti.

Milletin desteğiyle seçim sonrası 16 ilçeye hizmet edeceklerini dile getiren Alemdar, Cumhur İttifakı'nın pazarlık ve menfaatler için değil, bayrağın dalgalanması, ezanın susmaması, ülkenin bölünmemesi, milletin yarınları ve devletin dimdik ayakta durması için kurulan bir ittifak olduğunu vurguladı.

Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik ise bu süreçte kapı kapı gezdiklerini, Cumhur İttifakı'na güçlü bir teveccüh olduğunu gördüklerini aktardı.

Sandıkların Cumhur İttifakı'na verilen oylarla patlayacağına inandıklarını anlatan Çelik, Sakarya'nın gözbebeği olan Serdivan'ı Marmara'nın gözbebeği yapacaklarını ifade etti.

Çelik, adaletli, toparlayıcı, birleştirici, ulaşılabilir, haramdan uzak, helal bir belediye başkanlığı yapacağını dile getirerek "Üniversite öğrencilerimizle 230 bin nüfuslu ilçede 109 bin seçmenimiz var. 31 Mart'ta gelin oylarınızı Osman Çelik'e verin. Biz oylarınızı asla yere düşürmeyeceğiz. Başımızın üzerinde tutacağız. Serdivan'a hep birlikte hizmet edelim." diye konuştu.

Konser düzenlenen mitingde, kadınlara çiçek dağıtıldı.

Mitinge, eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhur İttfakı'nın AK Parti ve MHP Serdivan ilçe yönetimleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.