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Serdivan'da Bina Çökme Tehlikesi Nedeniyle Tahliye

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, bir binanın girişinde oluşan çatlaklar ve muhtemel temel kayması nedeniyle apartmandaki aileler tahliye edildi. Çatlakların, binanın bitişiğindeki inşaatın neden olabileceği belirtiliyor.

Bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı, tahliye edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir binanın girişinde oluşan çatlaklar ve muhtemel temel kayması neticesinde apartmanda kalan vatandaşlar tahliye edildi. Yaşanan bu duruma binanın bitişiğine yapılan inşaatın sebep olabileceği değerlendiriliyor.

Otuzikievler Mahallesi 825. Sokak'ta bulunan apartmanının girişinde çatlakları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yapılan teknik çalışmaların ilk belirlemelerine göre, çatlakların temel kaynaklı olabileceği ve binada kayma riskinin bulunduğu değerlendirildi. Çalışmaların neticesinde apartmanda bulunan aileler ivedilikle tahliye edildi. Yaşanan bu duruma apartmanın bitişiğine yeni başlanan inşaatın sebep olabileceği değerlendiriliyor. Hususa ilişkin ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Güncel
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