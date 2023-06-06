Serdivan'da aile katliamı davası devam ediyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık ile kendisine gizlenmesinde yardım eden arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık ile kendisine gizlenmesinde yardım eden arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ç.G. duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi.

Sanık Ç.G'nin oğlu tanık E.G, amcasının üzerinde olan evlerinin tapusunun babasının almak istediğini anlatarak, "Tapunun üzerine borç vardı. Babam amcamla borcu ödemek istiyordu ama amcaoğulları çok karışıyorlardı. Olay günü işten gelmiştim, uyuyordum. O sırada silah seslerini duydum. Evin giriş kapısı önünde babamla karşılaştım, 'Anneni de al dayının yanına git.' dedi. Yolda ağabeyimi aradım, eve gitmemesini söyledim." ifadesini kullandı.

Sanık Ç.G'nin oğlu tanık M.G, olay saatinde iş yerinden evine dönerken serviste kardeşi E.G'nin aradığını ve dayılarına gitmesini söylediğini belirterek, "Yanlarına gidince E.G, 'Babam T.G'yi vurdu dedi.' Çöktüm kaldım. Sonra da dayımlara polisler geldi." dedi.

Tanık Y.T. de olayda vefat eden T.G. ile arkadaş olduğunu aktararak, "Olay günü T.G. ve babası B.G. yanıma geldi. B.G, sanayide tartıştıklarını söyledi ve sanık Ç.G'nin kendilerine 'Hepiniz akşam evde olun, sizi vuracağım.' dediğini söyledi." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanık Ç.G, tanık Y.T'nin ifadelerini kabul etmediğini söyleyerek, "Bugüne kadar ağabeyim ile benim arkadaşlarımız ortaktır. Dilediğinizi dinleyebilirsiniz. Başka diyeceğim yoktur." diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamını ve olay yerinde keşif yapılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ç.G. hakkında ağabeyi B.G'ye karşı "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi D.G. ve yeğeni T.G'ye karşı "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tutuksuz sanık M.T.T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olay

Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta 5 Nisan 2022'de Ç.G. (54), tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi tüfekle öldürmüş, ailenin diğer çocuğu B.G. balkonda saklanarak saldırıdan kurtulmuştu.

Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ç.G. 8 Nisan'da tutuklanmış, kendisine gizlenmesinde yardım eden M.T.T. ise serbest bırakılmıştı.