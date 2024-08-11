Serdivan'da açık hava sineması nostaljik bir açılış yaptı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1962-1974 yıllarında hizmet veren açık hava sineması, 50 yıl sonra aynı yerde ve aynı isimle tekrar kapılarını sinemaseverlere açtı.

Kemalpaşa Mahallesi Yeni Cadde'de 1974 yılına kadar hizmet veren Şen Emek Açık Hava Sineması, 50 yılın ardından yeniden o dönemde gösterime giren filmlerle açılışını yaptı.

Serdivan Mübadilleri Derneğince organize edilen etkinlik, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. Çevre illerden de gelen izleyiciler, yıllar sonra Yeşilçam filmini aynı mekanda yeniden izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Gazoz ve çerez ikramlarının yapıldığı sinema etkinliği, talebe göre haftanın belirli günlerinde devam edecek.

"Burada nostalji yaşatmak istedik"

Serdivan Mübadilleri Derneği Başkanı Aydın Cıngır, AA muhabirine, derneğin misyonlarından birinin de geçmiş kültürü geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Bu nedenle böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini anlatan Cıngır, "Aynı yerde aynı isimle aynı filmleri izleterek 65-70 yaşında olan insanları 17 yaşına tekrar geri götürüp onlara burada nostalji yaşatmak istedik." dedi.

Etkinliğe katılan 75 yaşındaki Mesude Özer de 13 yaşında burada izlediği filmi yeniden izlemenin kendisini çok duygulandırdığını dile getirerek, "Çok güzeldi. Tekrar yine bu aynı şeyi yaşadığım için çok mutluyum. Sinemanın açıldığını duyunca Ankara'dan özellikle geldim. Çok mutluyum inanın, gözyaşlarımı tutamadım bile. Çok çok farklı bir duyguydu." diye konuştu.

Hüseyin Önce de 6 yaşındayken annesiyle bu sinemaya gelerek film izlediklerini, 50 yıl sonra eski günleri tekrar hatırladıklarını söyledi.