Serdivan'da 6 milyon liralık altyapı çalışmalarında sona gelindi - Haberler

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Serdivan'da 6 milyon liralık altyapı çalışmalarında sona gelindi

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Serdivan'da 6 milyon liralık altyapı çalışmalarında sona gelindi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Serdivan ilçesinde hayata geçirilen altyapı çalışmaları sürüyor.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince Serdivan ilçesinde hayata geçirilen altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 milyon liralık yatırımlarda sona gelindi. Toplam 5 bin 300 metre atık su hattının bitirildiği projede, Atıksu Terfi Merkezi çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı.

Başkan Ekrem Yüce tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kanalizasyon Hattı Projesi'nde bölgenin atık sularını Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştıracak "Paket Terfi Merkezi" kurulumu yapıldı.

Montaj çalışmalarının ardından bölgede vatandaşların hizmetine sunulacak yeni hat ve terfi merkezi sayesinde uzun yıllardır altyapı sorunu yaşayan bölgede kesin çözüme kavuşulacak.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Serdivan, Sakarya, su, Güncel, Haberler

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