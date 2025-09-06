Haberler

Serdivan'da 2 Yaşındaki Çocuk Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir otomobilin çarptığı 2 yaşındaki S.B, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 180 Sokak Meşale Kampüs Site Evleri içerisinde A.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, 2 yaşındaki S.B'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince çevredeki hastaneye kaldırılan S. B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un seçim için açtırdığı hesabın ismi taraftarları çıldırttı

Seçim için açtırdığı hesabın ismi taraftarları çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.