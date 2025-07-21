Serdivan'da 19 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Serdivan'da 19 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir özel öğrenci yurtunda akşam yemeğinden sonra 19 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavi edilip taburcu edilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yurtta kalan 19 öğrenci, akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, dün Serdivan ilçesinde özel erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan üniversite öğrencileri, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile Serdivan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Öğrenciler, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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