Serdivan Belediyesinden tekne orucu tutan miniklere iftar programı - Haberler

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Serdivan Belediyesinden tekne orucu tutan miniklere iftar programı

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Serdivan Belediyesinden tekne orucu tutan miniklere iftar programı

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, "tekne orucu" tutan çocuklara yönelik iftar programı düzenledi.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, "tekne orucu" tutan çocuklara yönelik iftar programı düzenledi.

Anadolu'nun eski ve köklü geleneklerinden olan tekne orucu, Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi ile yaşatılmaya çalışılıyor.

Çocuklara yönelik düzenlenen yarım günlük tekne orucu iftar programı, minikler tarafından ilgiyle karşılandı.

Akademi binasında düzenlenen programda oyunlar ve etkinliklerle gönüllerince eğlenen çocuklar, öğleye kadar sabırla tuttukları oruçlarını hep birlikte açtı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Çocuk, Güncel, Haberler

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