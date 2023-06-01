Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Serdivan Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi Toplandı

Serdivan Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi Toplandı

Güncel Haberler

Serdivan Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ve beş maddenin görüşüldüğü Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Adem Kümbet başkanlığında yapıldı. İmar planları, temizlik işleri ve Galatasaray'ın şampiyonluğu gibi konuların ele alındığı toplantıda, bir sonraki meclis toplantısının tarihi de açıklandı.

Serdivan Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ve beş maddenin görüşüldüğü Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Adem Kümbet başkanlığında yapıldı.

Gündem öncesi söz alan parti sözcüleri 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçlarının ülke ve millete hayırlı olması temennisinde bulunurken Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'a tebriklerini iletti. Mecliste imar planlarını ilgilendiren 2 madde oy çokluğuyla kabul edilirken, 1 madde daha kapsamlı görüşülmek üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüyle ilgili 2 madde oy birliğiyle kabul edildi. Meclis sonunda yapılan duyuruda bir sonraki Serdivan Belediyesi Olağan Meclis Toplantısının 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yapılacağı bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Galatasaray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title