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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Nehri'nde kapsamlı bir proje hayata geçirecek

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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Nehri kıyısında kapsamlı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı. Proje kapsamında nehir kıyısı vatandaşların kullanımına kazandırılacak ve sosyal tesisler, temalı parklar, yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla Sakarya Nehri şehre nefes olacak.

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Nehri kıyısında kapsamlı bir proje hayata geçireceklerini bildirdi.

Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, eski ve yeni Sakarya köprüleri arasındaki nehir kıyısını, vatandaşların kullanımına kazandıracaklarını belirtti.

Sakarya Nehri kıyısında kapsamlı bir çalışma hayata geçireceklerini aktaran Alemdar, projeyi hazırladıklarını, sosyal tesisler, temalı parklar, yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla Sakarya Nehri'nin kente nefes olacağını vurguladı.

Alemdar, Sakarya Nehri'nin, Türkiye'nin en uzun üçüncü nehri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte nehrimizin şehir merkezine ve birçok ilçemize yakın oluşu, bizler açısından çok kıymetli bir potansiyel durumundadır. Eğer bu potansiyel doğru bir şekilde kullanılırsa, Sakarya Nehri sadece Sakarya için değil, aynı zamanda bölge için yeni bir cazibe merkezi olabilecek konumdadır. Bizler yeni dönemde tüm bunların bilinciyle, Sakarya Nehri için çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah yeni dönemde Sakarya Nehri'nin şehrin kullanımına doğru bir şekilde açılması için gerekli çevre düzenlemelerini yapacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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