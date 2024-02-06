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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Karasu ve Söğütlü ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Karasu ve Söğütlü ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Alemdar, ekonomik açıdan çeşitliliğin sağlandığı, gelir ve refah düzeyini artıran ve aynı zamanda kendi kendine yetebilen şehirler oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Ak Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Karasu ve Söğütlü ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Karasu Plaj Caddesi'ndeki esnaf ve kahvehaneleri ziyaret eden Alemdar'a, AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar, Karasu Belediye Başkanı ve adayı İshak Sarı ile Cumhur İttifakı partilerinin üyeleri eşlik etti.

Alemdar, burada yaptığı konuşmada, ekonomik açıdan çeşitliliğin sağlandığı, gelir ve refah düzeyini artıran ve aynı zamanda kendi kendine yetebilen şehirler oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bunun yanı sıra deprem başta olmak üzere oluşabilecek tüm doğal afetlere karşı kenti daha dirençli bir hale getirmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirten Alemdar, "Karasu her alanda gelecek vadeden bir ilçemiz. Tarım ve turizm başta olmak üzere birçok değeri bünyesinde bulunduruyor. Bizler de bu noktada yerli ve yenilikçi üretimi destekleyeceğiz. İlçemizin iş ve hayat şartları açısından cazibesini artıracak yeni projeleri hızla hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Alemdar, iş insanlarıyla buluştu

Alemdar, Söğütlü ilçesinde bulunan 3. OSB'yi ziyaret ederek, iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kentteki sanayicileri küresel rekabette olumlu yönde farklılaştıracak ve onları markalaştıracak politikaları sürdüreceklerini belirten Alemdar, "Bu doğrultuda stratejik üretimler eliyle şehrimizin ekonomisine sıçrama yaptıracak tüm hamleleri destekleyeceğiz. Yenilenebilir enerji yatırımlarından şehir tarımına, girişimci dostu uygulamalardan döngüsel ekonomiye, ticaret merkezlerinden sanayi odaklı altyapı ve üstyapıya kadar birçok başlık bu kapsamda gündemimizde olacak." dedi.

Alemdar, iş dünyasıyla olan iletişimin artacağını dile getirerek, "Yerel yönetim ve sanayi işbirliğini sistemli bir hale getireceğiz. Bizler yereldeki tüm idarecilerimizle siz kıymetli iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelme sıklığını ve ortak planlamaları artıracağız. Aynı zamanda partimizin bir politikası olan akıllı ekonomi yaklaşımıyla sanayi ve hizmet üretimini sağlayacak, istihdam olanaklarını artıracak, iş gücü niteliğini yükselteceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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