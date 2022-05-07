Serdar Sabuncu: "Zorlu bir süreçten geçiyoruz" - Haberler

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Serdar Sabuncu: "Zorlu bir süreçten geçiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Karagümrük deplasmanında 3-1 mağlup olan Göztepe'de Teknik Sorumlu Serdar Sabuncu maçın ardından konuştu.

Karagümrük deplasmanında 3-1 mağlup olan Göztepe'de Teknik Sorumlu Serdar Sabuncu maçın ardından konuştu. Kulüp olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyen Sabuncu, Karagümrük'ü de tebrik etti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Karagümrük deplasmanında 3-1 mağlup olan Göztepe'de Teknik Sorumlu Serdar Sabuncu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karagümrük'ü tebrik ederek sözlerine başlayan Sabuncu, "Volkan Demirel ve ekibi sahada futbol adına güzel şeyler sundular. Biz de elimizden geleni yaptık karşılık vermek için. Zaman zaman oyunun içinde olduk. Özellikle 1-1'i yakaladıktan sonra Emre'nin mükemmel golü geldi. Senaryo değişti ve avantaj Karagümrük'e geçti. Tebrik ediyorum. Avrupa yolunda umarım başarılı olurlar" dedi. Önümüzdeki sezon bir alt ligde mücadele edecek olan Göztepe'nin kalan maçlarda genç oyunculara şans vereceğini de söyleyen Sabuncu, "Kulübün geçtiği durum zorlu. Başkanımız şu anda organizasyonu yapan kişi. Kulüp el değiştirse dahi, bunu göz ardı etmeden yapacaktır. Kalan 2 maçta, sayısı 4'ü bulan altyapı oyuncumuzun sayısını yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Mental ve taktik anlamda, Türk futbolu ve uluslararası arenaya sunmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Samet Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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