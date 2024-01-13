Serdar Bostancı: En büyük hayalimiz; otomobil sporlarının Türkiye'deki geleceğine imza atmak

"Her zamankinden biraz daha iddialıyız"

Mustafa AKIN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA) - Serdar Bostancı, "Genç pilotlara yatırım yapmaya devam edeceğiz. En büyük hayalimiz, en büyük gayemiz otomobil sporlarının Türkiye'deki geleceğine imza atmak" dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), düzenlediği Gala Gecesi ile 2023 yılında başarı elde eden takımlar, sporcular ve kulüpleri ödüllendirdi. Düzenlenen törende Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

2023 yılının kendileri için muhteşem geçtiğini dile getiren Serdar Bostancı, "Yıllardır genç pilotlara yatırım yapıyoruz. Bu sene Türkiye ralli şampiyonu pilotlar çıkardık ve yaş rekoru kırdık. Ali Türkkan, Türkiye'nin ilk kez 24 yaşında şampiyon olan pilotu oldu. 25 yaşında daha önce Yağız Avcı, 26 yaşında Murat Bostancı olmuştu. Bizim için çok önemli bir gece. Neredeyse hayal ettiğimiz bütün ödülleri hatta hayal ettiğimizin de üzerinde ödülleri kazandığımız bir gece. Markalar şampiyonluğu, pilotlar şampiyonluğu, kadın co-pilotlar şampiyonluğu, genç pilotlar şampiyonluğu gibi ümit ettiğimiz bütün kategorileri aşağı yukarı kazandık. 2 tekerlekten çekiş otomobiller şampiyonluğu, iki tekerlekten çekişli kadın pilotlar şampiyonluğu, kadın co-pilotlar şampiyonluğu gibi her branşta kazandık. En değerlisi 16'ncı kez markalar şampiyonluğunu kazanmış olduk. Bir de Ali Türkkan'ın pilotlar şampiyonluğu, Burak Erdener'in co-pilotlar şampiyonluğu. Sayarsak çok fazla şey var. Çok mutluyuz. Otomobil Sporları Federasyonu'na da çok teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir gece. Bin kişilik bir organizasyon. Her şey çok güzel" diye konuştu.

"HER ZAMANKİNDEN BİRAZ DAHA İDDİALIYIZ"

2024 yılında Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı hedeflediklerini dile getiren Serdar Bostancı, "Bu sefer her zaman olduğundan biraz daha iddialıyız. Çünkü Ali Türkkan geçen sene WRC3 şampiyonasında podyum yapabilmiş bir pilot. Bu sene Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda niye bir Türk genç dünya şampiyonu çıkarmayalım ki? Bütün konsantrasyonumuz onun üzerinde. Ama yine Türkiye şampiyonasındaki aktivitelerimizi devam ettireceğiz. 20'ye yakın otomobil yarıştırıyorduk, bu sene de aynı şekilde devam edeceğiz. Genç pilotlara yatırım yapmaya devam edeceğiz. En büyük hayalimiz, en büyük gayemiz otomobil sporlarının Türkiye'deki geleceğine imza atmak" şeklinde konuştu.