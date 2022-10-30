Serbest Ticaret Pilot Bölgeleri Çin'in Yüksek Kaliteli Dışa Açılımını Hızlandırıyor

Çin'in Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki serbest ticaret pilot bölgesinde, Volkswagen Anhui MEB (Modüler Elektrikli Sürüş Matriksi) tesisinin inşası tüm hızıyla devam ediyor ve 2023 için seri üretim planlanıyor.

Çin'in Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki serbest ticaret pilot bölgesinde, Volkswagen Anhui MEB (Modüler Elektrikli Sürüş Matriksi) tesisinin inşası tüm hızıyla devam ediyor ve 2023 için seri üretim planlanıyor.

Geçen ay, Anhui serbest ticaret pilot bölgesinin kuruluşunun ikinci yıldönümüydü.

Resmi verilere göre, bu yılın ilk yarısında serbest ticaret bölgesi üzerinden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artışla 95,93 milyar yuan (yaklaşık 13,38 milyar ABD doları) tutarında dış ticaret gerçekleştirildi.

Serbest ticaret pilot bölgeleri, Çin'in reformlarını ve dışa açılımını geliştirmesi için "test alanları" görevi görüyor.

Çin'in ilk serbest ticaret pilot bölgesi 2013'te Shanghai'da kuruldu.

Shanghai

10 yıldan kısa bir süre içinde hem kıyıdaki ekonomik merkezlerde hem de iç kesimlerde bu tür bölgelerin sayısı 21'e yükseldi.

Shanghai Serbest Ticaret Pilot Bölgesi şu anda otomobil üreticisi Tesla'nın Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ilk giga fabrikasına ev sahipliği yapıyor.

İnşaatı Ocak 2019'da başlayan giga fabrikada bu yıl Ağustos ayı ortasında bir milyonuncu araç üretildi.

SES 1 (Çince): GRACE TAO, Tesla Global Başkan Yardımcısı:

"Lingang'daki (Shanghai'da bulunuyor) ideal iş ortamı tüm bunları mümkün kıldı. Bence bir milyon sadece bir başlangıç noktası. Gelecekte yeni enerji araçlarını önde gelen bir sektör haline getirmek için Lingang ile çalışmayı umuyoruz."

Fujian

SES 2 (Çince): DAVİD SANCHEZ CASTANEDA, Fujian Black Bean Teknoloji Limited Şirketi Satış Müdürü:

"Çin'in Fuzhou (Fujian eyaletinde bulunuyor) Serbest Ticaret Pilot Bölgesi, şehirde kariyer yapmak isteyen yabancılar için büyük kolaylık sağlıyor. Serbest ticaret bölgesindeki personelin işleri çok hızlı yaptığını düşünüyorum. Örneğin birkaç gün içinde vizemi almama ve çeşitli düzenlemeler yapmama yardımcı oluyorlar."

Uluslararası uzmanlar, Çin'in dışa açılmayı ilerletme ve kalkınma fırsatlarını dünyanın geri kalanıyla paylaşma konusundaki kararlılığından övgüyle bahsediyor.

SES 3 (İngilizce): FAHEEM SARDAR, Pakistan'ın ulusal güvenlik biriminde kıdemli politika uzmanı:

"Çin kendini diğer ülkelere açıyor. Çin'in, diğer ülkelerin kendisiyle ticarete daha fazla ilgi duyması için sürekli olarak ihtiyaç olan noktalarda kendini yeniden şekillendirmeye çalıştığını görüyoruz."

SES 4 (İngilizce): OH Eİ SUN, Malezya Pasifik Araştırma Merkezi Baş Danışmanı:

"Reform ve dışa açılma, Çin'in pazar gücünü serbest bırakıyor ve hepimizin gördüğü gibi, sonuçta sadece Çin'e değil, dünyanın geri kalanına da fayda sağlıyor. Çin'in pazarlarını açma taahhüdü, dünyanın geri kalanı tarafından çok memnuniyetle karşılanan ve çok olumlu bakılan bir gelişme. Çünkü nihayetinde hepimiz, Çin'in neredeyse mucizevi diyebileceğimiz ekonomik büyüme öyküsünün bir parçası olmak istiyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hefei şehrinden bildiriyor.(XHTV)