Serbest piyasada döviz fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dolar 14,7350 liradan, euro ise 16,0850 liradan güne başladı.
Dolar 14,7350 liradan, euro ise 16,0850 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 14,7330 liradan alınan dolar 14,7350 liradan, 16,0830 liradan alınan euro ise 16,0850 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,74 liradan, euro ise 16,09 liradan satılmıştı.
(İHA)
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel