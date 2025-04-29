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Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda Tekirdağlı Sporculardan Başarı

Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda Tekirdağlı Sporculardan Başarı
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Tekirdağlı sporcular, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalarla Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Okyanus Su Sporları Kulübü, büyük erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu, büyük bayanlar kategorisinde ise ikinci oldu.

Serbest Dalış Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan Tekirdağlı sporcular Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Çanakkale'de 16-20 Nisan'da düzenlenen şampiyonada Okyanus Su Sporları Kulübü sporcuları Tekirdağ'ı temsil etti.

Organizasyonda kulüp sporcuları 23 madalya kazanarak, büyük erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu, büyük bayanlar kategorisinde ise Türkiye ikincisi oldu. Beş sporcu Serbest Dalış Milli Takım kadrosuna seçildi.

Sporcular antrenörleri Sertan Aydın ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek mayıs sonunda Yunanistan'da düzenlenecek olan Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonasında başarılar diledi.

Ziyarette, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün de yer aldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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