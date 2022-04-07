Serbest bırakılmasını kurban keserek kutlayan avukat bu kez tutuklandı

ANKARA'da aralarında eski ilçe belediye başkanı, iş insanı da bulunan çok sayıda kişiyi 'pencere' yöntemi ile imzalattıkları senetleri icraya vererek dolandırdığı iddiasıyla daha önce 5 kişiyle birlikte gözaltına alınan avukat Osman Gökmen, savcılığın 2 kez itirazına rağmen mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasını 8 kurban keserek kutlayan avukat Osman Gökmen, bu kez gurbetçi bir vatandaşa 75 bin euro senet imzalatılması soruşturmasında itirafçı beyanı üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski ilçe belediye başkanı ve akaryakıt istasyonu sahibi iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin, herhangi bir borcu olmamasına rağmen haklarında haciz işlemi başlatıldığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı ile harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, icra işlemlerinin çoğunluğunun aynı hukuk bürosu tarafından yürütüldüğünü tespit etti. Polisin yaklaşık 1 yıl süren çalışmasında, mağdurlara 'pencere' yöntemi olarak bilinen imza kısmı kesilmiş başka evrakın altına yerleştirilen boş senetlere imza attırıldığı belirlendi. Ayrıca mal varlığı yüksek olan kişilerin hedef alındığı, imzalatılan senetlerin icraya verilmesinin ardından mağdurlar ile iletişime geçildiği ve uzlaşmaya zorlandıkları, uzlaşmak istemeyen bazı mağdurlardan ise tehditle para alındığı tespit edildi.

Mehmet S., savcılık sorgusunda Osman Gökmen'e borcu olduğunu belirterek, "Bu borçla ilgili icra takibi başlatmıştı. Beni ofisine çağırarak, elinde bir senet olduğunu senedi imzalayıp tanığım biri adına ciro edersem alacağından vazgeçeceğini söyledi. Ben de senedi alacaklı olarak doldurup, cirolayarak Alparslan B.O.'ya verdim. Osman Gökmen, Alparslan B.O.'dan vekalet alıp, icra takibini başlattı. Senedin sahte olduğunu bilmiyordum" dedi. Öte yandan emniyet kriminal laboratuvarına gönderilen senet üzerinde araç kiralama sözleşmesinde bulunan bazı harfler tespit edildi. Yine şikayetçi Hikmet T.'ye ait imzanın kuyruk kısmının da senette yarım çıktığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından şüpheliler Osman Gökmen, Alparslan B.O., Ahmet S. ve Mehmet S. mahkemeye sevk edildi. Osman Gökmen, Alparslan B.O. ve Ahmet S., itirafçı beyanı ve sahte senet üzerindeki kriminal inceleme dikkate alınarak tutuklanırken, Mehmet S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.