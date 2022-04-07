Serbest bırakılmasını kurban keserek kutlayan avukat bu kez tutuklandı

ANKARA'da aralarında eski ilçe belediye başkanı, iş insanı da bulunan çok sayıda kişiyi 'pencere' yöntemi ile imzalattıkları senetleri icraya vererek dolandırdığı iddiasıyla daha önce 5 kişiyle birlikte gözaltına alınan avukat Osman Gökmen, savcılığın 2 kez itirazına rağmen mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasını 8 kurban keserek kutlayan avukat Osman Gökmen, bu kez gurbetçi bir vatandaşa 75 bin euro senet imzalatılması soruşturmasında itirafçı beyanı üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski ilçe belediye başkanı ve akaryakıt istasyonu sahibi iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin, herhangi bir borcu olmamasına rağmen haklarında haciz işlemi başlatıldığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı ile harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, icra işlemlerinin çoğunluğunun aynı hukuk bürosu tarafından yürütüldüğünü tespit etti. Polisin yaklaşık 1 yıl süren çalışmasında, mağdurlara 'pencere' yöntemi olarak bilinen imza kısmı kesilmiş başka evrakın altına yerleştirilen boş senetlere imza attırıldığı belirlendi. Ayrıca mal varlığı yüksek olan kişilerin hedef alındığı, imzalatılan senetlerin icraya verilmesinin ardından mağdurlar ile iletişime geçildiği ve uzlaşmaya zorlandıkları, uzlaşmak istemeyen bazı mağdurlardan ise tehditle para alındığı tespit edildi.