Kendisine Sistematik Şiddet Uygulayan Kocasını Öldürmekten Yargılanan Serap Avcı Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Güncelleme:
Sistematik şiddet mağduru olduğu gerekçesiyle kocasını öldüren Serap Avcı, yargılandığı davanın altıncı duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme, Avcı'nın yaşadığı şiddet nedeniyle cezalandırılmayacağına karar verdi. Kadın hakları savunucuları kararı sevinçle karşıladı ve kadın dayanışmasının önemini vurguladı.

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Kendisine sistematik şiddet uygulayan kocası Yasin Avcı'yı öldürmekten yargılanan bir çocuk annesi Serap Avcı'nın yargılandığı davanın altıncı duruşmasında tahliye edildi. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın ardından kadınlar tarafından adliye önünde yapılan açıklamada, "Bugün, meşru müdafaada sınırın aşılması nedeniyle cezaya yer olmadığı yönünde karar çıktı. Serap yıllar boyunca yaşadığı şiddetin ardından hayatta kaldığı için cezalandırılmayacak. Serap bugünden itibaren, hayatta kaldığı için artık hapiste olmayacak" denildi.

Kendisine şiddet uygulayan kocası Yasin Avcı'yı bıçakla öldürmekten Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan bir çocuk annesi Serap Avcı bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmayı İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri, kadın dernekleri ve avukatlar da takip etti. Mahkeme heyeti, altıncı duruşma sonunda Serap Avcı'nın tahliye edilmesine karar verdi.

"Serap bugünden itibaren, hayatta kaldığı için artık hapiste olmayacak"

Kararı sevinçle karşılayan "Serap İçin Feministler Kampanya Grubu" Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada "Serap bugünden itibaren, hayatta kaldığı için artık hapiste olmayacak. Biz 6 celsedir Serap'la dayanışmamızı sürdürüyoruz feministler olarak. Bugün, meşru müdafaada sınırın aşılması nedeniyle cezaya yer olmadığı yönünde karar çıktı. Biz başından beri bunu anlatıyoruz. Savcılık mütalaasını gördüğümüzde ne yazık ki iddianamenin aynısı olduğunu görmüştük ve açıkçası umutsuzluğa kapılmıştık. Yine erkek adalet mi tecelli edecek diye endişe etmiştik" denildi. Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Serap yıllar boyunca yaşadığı şiddetin ardından hayatta kaldığı için cezalandırılmayacak"

"Serap, 7,5 yıl boyunca uğradığı şiddetin karşısında karakola gitmediği için, polise gitmediği için, kimseye söyleyemediği için, derdini kimseyle paylaşamadığı için cezalandırılacak mı diye endişe etmiştik. Ama bugün bizim beklemediğimiz birşey oldu. Serap'ın mücadelesiyle ve kadın dayanışmasıyla kazandığımız birşey oldu. Serap yıllar boyunca yaşadığı şiddetin ardından hayatta kaldığı için cezalandırılmayacak... Bu kadın dayanışmasının başarısıdır.

"Serap'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Biz Serap'ın neden polise gidemediğini, neden yardım isteyemediğini ve neden bu şiddetten kurtulamadığını, kendi deneyimlerinden ve sayısız kadının erkek şiddeti deneyiminden çok iyi bile feministler olarak Serap'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki daha bitmedi. Serap daha cezaevinden çıkacak, çocuğunun velayetini almak için başka bir mücadele verecek. Hayatta kalmak için, erkek egemen sistemin baskısından uzakta hayatta kalmak için yine mücadele edecek. Bu mücadelede de Serap Avcı yalnız değildir.

"Öldürülmemek için öldürmek zorunda kaldı diye sevinemeyiz. Ama Serap özgür kaldığı için seviniyoruz"

Bağırıyoruz, herkes duysun diyoruz; erkek şiddeti son bulsun diyoruz. Serap ve Serap gibiler şüpheli bir ölüm olmasın, balkondan düşmesin, balkonadan atılmasın diye mücadele ediyoruz. Gerçek adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün mutluyuz ama bu mutluluk buruk bir mutluluk çünkü bir yandan da biz bugün içeride Serap'ın 7,5 yıl boyunca yaşadıklarını dinledik; çok ağır bir hikaye dinledik. Serap'ın o gece yaşadıklarını dinledik. Dolayısıyla bir kadın bu kadar şiddetin karşısında yalnız kaldı ve öldürülmemek için öldürmek zorunda kaldı diye sevinemeyiz. Ama, Serap özgür kaldığı için seviniyoruz"

Kaynak: ANKA / Güncel
500
