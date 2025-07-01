Seramik Ustası Adil Can Güven: İznik'in Kültürel Mirasını Yaşatıyor

Seramik Ustası Adil Can Güven: İznik'in Kültürel Mirasını Yaşatıyor
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72 yaşındaki seramik ustası Adil Can Güven, İznik'te çiniciliği koruyup canlandırma çabalarını sürdürüyor. Tüm yaşamı boyunca seramiğe olan bağlılığı ve Çin kültürü üzerine yaptığı değerlendirmeleriyle dikkat çekiyor.

İZNİK, 1 Temmuz (Xinhua) -- Seramik ustası Adil Can Güven, köklü seramik geleneğiyle ünlü İznik'te bu kadim sanatı koruyup yeniden canlandırmaya ömrünü adamış bir isim.

"Kültürel miras taşıyıcısı" 72 yaşındaki sanatçı, onlarca yıldır İznik çiniciliğini canlandırıp geliştirmek için çalışıyor. Bu tutku, Güven'in hayatını ve çalışmalarını şekillendirmeye devam ediyor.

Güven, Xinhua'ya verdiği söyleşide tüm yaşamı boyunca seramiğe duyduğu bağlılık, Çin'e yaptığı son kültürel gezi ve dünyanın en ünlü porselen geleneklerinden ikisi arasındaki kalıcı sanatsal diyalog hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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