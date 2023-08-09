Amasya'da dört ay önce serasında yetişen salatalıklar çakallar tarafından talan edilen genç çiftçinin başı bu sefer de yaban domuzlarıyla dertte. Yaban domuzları yeni dikilen salatalık fidelerini ezdi. Tarım ve Orman Bakanlığından yardım isteyen 22 yaşındaki genç çiftçi Şeref Ülker, 'Çakallarla ve yaban domuzlarıyla başımız dertte. Bir çare bulsunlar' dedi.

Seralara çakallardan sonra yaban domuzları dadandı

AMASYA Amasya'da dört ay önce serasında yetişen salatalıklar çakallar tarafından talan edilen genç çiftçinin başı bu sefer de yaban domuzlarıyla dertte. Yaban domuzları yeni dikilen salatalık fidelerini ezdi. Tarım ve Orman Bakanlığından yardım isteyen 22 yaşındaki genç çiftçi Şeref Ülker, "Çakallarla ve yaban domuzlarıyla başımız dertte. Bir çare bulsunlar" dedi.

Amasya merkeze bağlı Aksalur köyünde geçtiğimiz Mayıs ayında seralarda yetişen salatalıklara yaban hayvanları dadandı. Fotokapanlar kurulduğunda bunların çakal olduğu belirlendi. Köyde büyük çapta kaybı olan çiftçilerden biri de 22 yaşındaki Şeref Ülker'di. Silahla vurup zarar vermek istemedikleri çakal sürüsüne karşı gece nöbet tutup mücadele eden çiftçini başı bu sefer de yaban domuzlarıyla belada.

"Tarım bakanımız buna el atsın"

Hasadı bu ay sona erecek domateslerin altına güz dönemi için salatalık dikip sulayan genç çiftçi, ertesi gün serasına geldiğinde şok yaşadı. Fideler zarar görmüştü. İzlerden yaban domuzu olduğu anlaşıldı. 50 bin liraya yakın kaybının olduğunu belirtip Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden yardım isteyen Şeref Ülker, "Çakallarla başımız dertteydi. Bu sefer de domuzlar başladı. Buna bir çare bulsunlar. Tarım bakanımız buna el atsın. Çünkü çakalları öldürmeye kıyamadık. Domuzlardan da korkuyoruz" diye konuştu.