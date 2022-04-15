Serada yetiştirdiği eriği Avrupa'ya ihraç ediyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da yurt dışında görerek 12 yıl önce serasına 180 erik fidanı diken Cengiz Avcı, bu yıl soğuk havalar nedeniyle geç hasat ettiği erikleri Almanya ve İngiltere'ye ihraç ediyor.

Antalyalı çiftçi Cengiz Avcı, 12 yıl önce yurtdışı ziyaretinde serada kayısı ve erik yetiştirildiğini gördü.

Avcı, Kepez İlçesi Altınova Mahallesi'ndeki 1700 metrekare büyüklüğündeki serasına 180 erik fidanı dikti. Avcı, yaklaşık 3 yıl sonra da ilk ürünlerini elde etti. Her yıl şubat ayının ortalarında yaklaşık 50-60 kilogram hasat ettiği eriğin büyük bir kısmını Avrupa ülkelerine ihraç eden Avcı, bu yıl soğuk havalar nedeniyle hasada geç başladı.

Avcı, serada erik yetiştiğini görenlerin şaşırdığını belirterek, erik ağaçlarının beyaz çiçek açmasıyla serada görsel bir güzellik de oluştuğunu dile getirdi.

Serada yetiştirdiği eriğin bahçelerdeki erik ile tadının aynı olduğunu anlatan Avcı, "Bu sene erikte hem rekolte düştü hem de hasat nisan ayına kaydı. Bu da aşeren anne adayları ve erik sevenler için sıkıntı oldu. Erik fiyatını yüksek bulanlar oluyor ancak üretim az talep de çok olunca fiyatlar artıyor. Havaların ısınmaya başlaması ve üretimin artmasıyla fiyatı daha da düşecektir." dedi.