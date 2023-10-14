Sera İçerisinde Kaçak İçki İmalathanesine Baskın

Çorum'da jandarma ekipleri, kaçak içki imalatı yapılan bir seraya operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 5 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Seraya kurulan kaçak içki imalathanesine baskın

ÇORUM - Çorum'da jandarma ekipleri kaçak içki imalatı yapılan bir seraya operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 5 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak-sahte içki ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde bir serada kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcılığı'ndan aldığı izinle belirlenen seraya operasyon düzenlediler. Operasyonda sera içerisinde 2 bin litre fermente içki (şarap) ile 5 litre kaçak rakı ve 1 adet damıtma sistemi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri kaçak içkilere el koyarken, sera sahibini de gözaltına aldı.