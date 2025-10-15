Sera Gölü'nde Gerçeğini Aratmayan Afet Tatbikatı Düzenlendi

TRABZON'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü Milli Parkı'nda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tatbikat düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği gölde mahsur kalan ve göle düşen araçta mahsur kalan kişiler için arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü Milli Parkı'nda Trabzon Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda 154 personelin katılımıyla saha uzantılı TAMP tatbikatı düzenlendi. UMKE, AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İtfaiye, Sahil Güvenlik, 21 kamu kurumu ve 3 sivil toplum kuruluşundan ekiplerin katıldığı tatbikatta 33 araç ve 3 bot kullanıldı. Senaryo gereği şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel, su baskını ve heyelanda Sera Gölü'nün ortasında kalan kişiler kurtarıldı, aracıyla göle düşen 2 vatandaşa müdahale edildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta personel, gölde arama kurtarma çalışmalarını başarıyla tamamladı.

GERÇEĞİNİ ARATMAYAN BİR TATBİKAT YAPALIM İSTEDİK'

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, "13 Ekim Dünya Afet Riski ile Mücadele Etme Günü ve Haftası olarak kutlanıyor. Değişik etkinlikler yapıyoruz. Gerçeğini aratmayan bir tatbikat yapalım istedik. Önce masa başı tatbikatta bilgilendirmeler yapıldı. Kapasite ve kabiliyetimizi ölçtük. Bu tatbikata 154 kişi katıldı. Hepinizin hatırladığı gibi burada gerçeğini yaşamıştık. Şimdi burada aracın suya gittiği yerde de bir vatandaşımızın cansız bedenini bulmuştuk. Burada bütün kurumlar çalışıyorlar. Ne kadar çok tatbikat ve eğitim yaparsak biz de lazım olduğunda o kadar çabuk refleks gösterip bu işe müdahale ederiz. Ben başarılı oldukları kanaatindeyim. Görev alan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.