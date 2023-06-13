Sera Gölü'nde 'Çökeltim Havuzu' Projesi Devreye Alındı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde doğal güzelliği ile öne çıkan Sera Gölü'nde, rüsubat nedeniyle oluşan kirliliğe kalıcı çözüm bulmak için Devlet Su İşleri (DSİ) 22'nci Bölge Müdürlüğü'nce dere yatağına 'çökeltim havuzu' projesi devreye alındı. 3 gözden oluşacak çökeltim havuzuyla, temiz su akışı sağlanacak göl, berraklaştırılıp, doğal haline kavuşacak. DSİ Trabzon 22'nci Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, "Daha önce herhangi bir gölün korunması için 'çökeltim havuzu' projesi yapılmamıştı; ilk olacak" dedi.

Akçaabat'ta 21 Şubat 1950'de Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması ile oluşup, 2010'da 'tabiat parkı' ilan edilen Sera Gölü'nde; aşırı yağışlar sonucu taşkın ve akarsuların taşıdığı rüsubat, kirliliğe yol açıyor. DSİ ekiplerince belirli aralıklarla temizlenen, suda batmayan özel donanımlı iş makinelerince tonlarca balçığın çıkarıldığı gölde, kalıcı çözüm için harekete geçildi. DSİ 22'nci Bölge Müdürlüğü'nce, dere yatağında 'çökeltim havuzu' projesi geliştirildi. Göle 1 kilometre uzaklıkta inşasına başlanan projeyle; taşkın risklerinin azaltılmasının yanında akış hızı yavaşlatılan dereden göle rüsubat ve evsel atık ulaşımı engellenecek. Türkiye'de ilk kez bir gölü kirlilikten korumaya yönelik yürütülen ve 3 gözden oluşacak 'çökeltim havuzu' ile temiz su akışı sağlanacak göl, berraklaştırılıp, doğal haline kavuşacak.

İhtiyaç halinde diğer göllerde de 'çökeltim havuzu' yapılabileceğini aktaran Kılıçaslan, "Uzungöl'de yukarıda yaptığımız tersip bentleri ile rüsubi malzemeyi tutabiliyoruz. Ancak burada sadece rüsubi malzemeyi tutmak yeterli olmuyor. Burada ince malzemeler ve çöplerin de tutulması ihtiyacı ortaya çıktı. Başka göllerde de bu ihtiyaç zaruri duruma geldiğinde, yine böyle bir projenin yapılması gerekebilir. Hedefimiz; göle giren malzemenin minimum yüzde 80'ini tutmak üzerine. Yine belli bir kısım geçme ihtimali olacaktır ama idari imkanlar ile temizlik çalışmaları yapıyoruz. Gölü temizlemek, herhangi bir dere yatağını temizlemek gibi değil" dedi.