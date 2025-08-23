Septicflesh, İstanbul'da İlk Kez Konser Verecek

Dünyanın senfonik death metal gruplarından Septicflesh, ilk kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Grup, Vera Müzik ve Black Label Events organizasyonuyla, 3 Ekim akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde sahne alacak.

Konserde topluluk, sevilen şarkılarını orkestral düzenlemeler eşliğinde canlı olarak seslendirecek. Orkestra şefi ise daha önce Dream Theater ile benzer çalışmalara imza atan ve dünya basınında geniş yer bulan Eren Başbuğ olacak.

Yunanistan'ın Atina kentinde 1990'da kurulan Septicflesh, metal dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Grubun bestecisi ve gitaristi Christos Antoniou'nun yanı sıra grup üyeleri arasında Spiros Antoniou, Sotiris Vayenas, Kerim Lechner ve Dinos Prassas yer alıyor.

"Communion" (2008) albümüyle uluslararası bir çıkış yakalayan grup, "The Great Mass" (2011) ve ardından gelen "Titan", "Codex Omega" ve "Modern Primitive" albümleriyle de hayran kitlesini genişletti.

Konserin biletlerine "bubilet.com.tr" üzerinden ulaşılabilir.