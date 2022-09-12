Şentop: 'Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Tüm Öğrencilerimiz, Öğretmenlerimiz ve Velilerimiz İçin Hayırlı Olsun, Başarılar Getirsin'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yeni eğitim- öğretim yılının açılışı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Okul çantalarını ilk kez hazırlayan minik öğrencilerimizin ve ilk ders zilini karşılayan gençlerimizin heyecan ve sevincini gönülden paylaşıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılı tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun, başarılar getirsin” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yeni eğitim- öğretim yılının açılışı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okul çantalarını ilk kez hazırlayan minik öğrencilerimizin ve ilk ders zilini karşılayan gençlerimizin heyecan ve sevincini gönülden paylaşıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılı tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun, başarılar getirsin" dedi.

TBMM Başkanı Şentop yeni eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Mustafa Şentop'un mesajı şöyle:

"Okul çantalarını ilk kez hazırlayan minik öğrencilerimizin ve ilk ders zilini karşılayan gençlerimizin heyecan ve sevincini gönülden paylaşıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılı tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun, başarılar getirsin."