Şentop, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna-Hersek ziyareti kapsamında geldiği Saraybosna'da bulunan Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti, şehitlik anıtına çelenk bıraktı, burada meftun bulunan merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip dua etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel