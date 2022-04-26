Şentop, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti - Haberler

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Şentop, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna-Hersek ziyareti kapsamında geldiği Saraybosna'da bulunan Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti, şehitlik anıtına çelenk bıraktı, burada meftun bulunan merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip dua etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna-Hersek ziyareti kapsamında geldiği Saraybosna'da bulunan Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti, şehitlik anıtına çelenk bıraktı, burada meftun bulunan merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip dua etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aliya İzzetbegoviç, Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı, Saraybosna, Dünya, Güncel, Haberler

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