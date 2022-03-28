Şentop: Müzakerelerin İstanbul'da yapılacak olması isabetli karar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Slovenya'nın Başkenti Lübliyana'da basın mensuplarına Ukrayna- Rusya müzakerelerinin Türkiye'de yapılacak olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, müzakerelerin İstanbul'da yapılacak olmasının isabetli bir karar olduğunu, Türkiye'nin Ukrayna'daki süreci en başından beri takip ettiğini belirtti. Şentop, "Çok isabetli bir karar. Çünkü takip ediyoruz sürecin başından beri gerek Ukrayna'yla gerek Rusya'yla ikisiyle beraber görüşen, ateşkesin sağlanması için gayret gösteren tek ülke Türkiye. Birçok ülke, şüphesiz bunu herkes temenni ediyor. Bölgemizde, dünyada, siyasetçiler, devlet adamları, insanlar bir an önce ateşkes olsun diye temenni ediyor ama bunu gerçekleştirebilmek için iki tarafla birlikte görüşebilmek, tarafları buna ikna edebilmek, bir araya getirebilmek önemli" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Slovenya ve dünyadaki uluslararası toplantıların bir numaralı gündem maddesinin Ukrayna'daki kriz olduğunu ifade ederek, "Sadece Rusya- Ukrayna arasında bir mesele olmaktan çıktı başta bölgemiz olmak üzere daha genel anlamda dünya barışını tehdit eden bir meseleye dönüştü. Büyük bir risk var ortada. Dolayısıyla bütün toplantıların gündem maddelerinden birisi hatta birincisi bu olacak. Ben geçen hafta meclis başkanlarıyla bilhassa Ukrayna bölgesine yakın meclis başkanlarıyla görüştüm. Rusya Duma Başkanıyla da görüştüm. Polonya, Romanya, Slovenya'daki Ulusal Meclis Başkanıyla görüştüm. Bunlarla yaptığımız temaslarda da herkesin arzusu ateşkes. Bir an önce ama bunu sözde bırakmayıp gerçekleştirecek zemini kurabilmek lazım. Muhtemelen yarın da görüşülecek konuların başında bu geliyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel