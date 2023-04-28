Şentop, mevkidaşlarını Togg ile Meclis'e getirdiTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12'nci Genel Kurulu'na katılan Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan meclis başkanlarını kendi kullandığı Togg ile Meclis'e getirdi.

Şentop, mevkidaşlarını Togg ile Meclis'e getirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12'nci Genel Kurulu'na katılan Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan meclis başkanlarını kendi kullandığı Togg ile Meclis'e getirdi.

TBMM Başkanı Şentop ile Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ve Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Şakıyev, TÜRKPA 12'nci Genel Kurulu nedeniyle, Meclis'e geldi. Meclis başkanları, Şentop'un kullandığı makam otomobili Togg ile Meclis'e giriş yaptı. Girişte, gazetecilere konuşan Meclis Başkanı Şentop, "Başkanlarımız ile beraber geldik. Aslında araba hakkında bilgi sahibiler. Haberler oldu; ama bizzat görmek ve denemek başka bir şey. Arzu ederlerse Meclis'te deneyebilirler. Çok farklı ülkelerde, kısa sürede yaygın bir şekilde kullanılacak Togg" dedi.

Şentop ve konuk meclis başkanları, genel kurul öncesi aile fotoğrafı için poz verdi.

Görüntü dökümü:

- Otomobilin gelişi

- Fotoğraf çekimi

- Basın açıklaması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Besti KARALAR- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,