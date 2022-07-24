Şentop: 'Lozan'ın Yıl Dönümünde, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Zaferin Bütün Kahramanlarını Saygı ve Rahmetle Anıyorum'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milli Mücadelemizi uluslararası alanda tescil ve ilan eden Lozan Barış Antlaşması'nın 99'ncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99. yıl dönümü için Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

"BAŞTA ATATÜRK OLMAK ÜZERE ZAFERİN BÜTÜN KAHRAMANLARINI SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM"

"Milli Mücadelemizi uluslararası alanda tescil ve ilan eden Lozan Barış Antlaşması'nın 99'ncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."

"24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMINI KUTLUYORUM"

Şentop ayrıca, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı için de bir paylaşım yaparak, "Basın tarihimizde önemli bir tarihi gelişmenin yıl dönümünde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum. Halkın haber alma hakkının kullanılmasına hizmet ederek önemli bir görevi yerine getiren bütün basın çalışanlarına başarılar diliyorum" dedi.

ANKA / Güncel